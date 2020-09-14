С начала осени выявляют больше инфицированных covid-19, чем за последние недели лета

За первые две недели сентября специалисты выявили на 8% больше заразившихся коронавирусом в России, чем в последние две недели августа. Число выявляемых случаев возросло в 61 из 85 регионов страны, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Если с 18 по 31 августа штаб сообщил о 67574 новых случаях заражения, то с 1 по 14 сентября — о 73001. При этом уже 11 дней, начиная с 4 сентября, в России выявляют более пяти тысяч инфицированных в сутки.

Подъем заболеваемости подтверждается и коэффициентом распространения инфекции, показывающим, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. По подсчетам ТАСС, этот показатель в стране не опускается ниже единицы с 29 августа. В Севастополе — это 3,25.

Растет также число госпитализированных: в конце лета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил, что в больницах находятся более 80 тысяч пациентов с коронавирусом, а в минувшее воскресенье он сообщил о «90 с небольшим» тысячах человек, проходящих стационарное лечение. При этом министр подчеркнул, что ситуация в стране «достаточно стабильная», хотя в некоторых регионах «в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов».

Максимальный прирост

В 34 регионах из 61, где регистрируется подъем заболеваемости, за две недели выявили как минимум на 10% больше инфицированных, чем в предыдущий аналогичный период. В 12 из них прирост превысил 50%.

В первую очередь это регионы Северного Кавказа, где с начала осени подтвердили на 26,66% больше случаев заражения, чем в конце лета. Самая серьезная ситуация там складывается в Карачаево-Черкесии, где прирост составил 82,9% (а если сравнивать с первой половиной августа, то 426%), Кабардино-Балкарии (69,8%) и Северной Осетии (54,3%).

Больше заразившихся стали регистрировать в Приволжском и Южном федеральных округах (на 16,9% и 14,1% соответственно). В Приволжье подъем заболеваемости фиксируется в первую очередь в Удмуртии — в республике подтвердили на 85,3% больше случаев, чем в последние две недели августа, а также Пензенской (62,7%) и Самарской (62,6%) областях. На юге страны распространение инфекции существенно ускорилось в Севастополе (51,65%).

Также прирост свыше 50% был зафиксирован в Хакасии (53,9%), Магаданской (56%) и Липецкой (73,85%) областях, Забайкалье (107,3%). В относительном выражении максимум регистрируется в Еврейской автономной области — 125%, но стоит учитывать, что в этом регионе подтверждают не более 10 новых случаев заражения в сутки.

Положение в первой десятке

Вместе с тем в десяти регионах с наибольшим числом заразившихся, на которые приходится примерно треть выявляемых в стране случаев, положение в целом остается стабильным.

Так, в Москве за две недели сентября подтвердили только на 0,2% случаев больше, чем в последние две недели августа, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 3,8%, в Московской области — на 7%, в Воронежской — на 7,4%.

В Свердловской области их стало даже меньше — на 2%, а в Красноярском крае и Иркутской области снижение составило соответственно 7% и 18,5%.

Однако как минимум в трех регионах фиксируется серьезный рост заболеваемости. Это Санкт-Петербург, где за две недели выявили на 12,4% инфицированных больше, чем в предыдущий аналогичный период, Ростовская (16,6%) и Нижегородская (16,9%) области.

Стабильная ситуация

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, остается практически неизменным. По состоянию на утро 14 сентября оно составило 170985 (16% всех инфицированных), тогда как к 1 сентября оно равнялось 168756 (почти 17% на тот момент).

Это происходит за счет большого числа выздоравливающих пациентов — только за последние 14 дней выписали 69313 человек, следует из данных оперативного штаба. В результате доля вылечившихся россиян держится выше 80% уже почти четыре недели.

Кроме того, как показывают подсчеты ТАСС, пока рост заболеваемости практически не отражается на смертности из- за новой болезни: с 18 по 31 августа штаб сообщил о 1436 летальных исходах, а с 1 по 14 сентября — о 1459 (рост на 1,6%). Условная летальность коронавирусной инфекции (реальную можно будет определить только после завершения эпидемии) в этот период изменилась незначительно, увеличившись с 1,7% до 1,74%. Вместе с тем данные оперативного штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, уже представленную властями.