С банковскими рисками теперь будут знакомить под роспись

Простым и доступным языком потребителю объяснят, что на самом деле предлагает ему банк.

Центральный банк Российский Федерации продолжает фиксировать случаи подмены одного финансового продукта другим. Жалобы на это отмечаются и в Севастополе. Чаще всего подобные случаи происходят оттого, что клиент не знает все особенности и риски того, что он покупает. Поэтому ЦБ с этого года начинает внедрять КИД — ключевой информационный документ (КИД), который простым и доступным языком позволит потребителю разобраться в банковских услугах.

Подробнее о предстоящем новшестве рассказал заместитель управляющего Отделением «Севастополь» Центрального банка Российской Федерации Юрий Соломенник.

— Какая роль предназначена КИД в коммуникации банка и клиента?

— Одна из ключевых, как и следует из расшифровки аббревиатуры «ключевой информационный документ». По сути он будет максимально понятно рассказывать о том, что именно вы берете в банке, МФО или у страховщиков. И делать это, подчеркну, на преддоговорной стадии. То есть до подписания договора клиент будет ознакомлен со всеми нюансами и рисками.

Есть такая пословица — «После драки кулаками не машут». Не понимая, что именно он покупает, человек в дальнейшем может столкнуться с финансовыми потерями, о которых он не имел понятия. Судя по поступающим в Центральный банк жалобам, есть несколько видов так называемых недобросовестных практик продаж финансовых продуктов: «подмена» продукта (мисселинг), навязывание услуг, непредставление полной информации о продукте и рисках, связанных с ним, и предложение финансовых услуг структурами, не поднадзорными Центральному банку.

— Рассматривая упомянутые практики, можно ли говорить о предумышленности действий тех, кто ими пользуется?

— Никто не застрахован от человеческого фактора. Например, иногда сотрудники банков выступают агентами страховщиков. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Люди приходят в банковские отделения, доверяя им. Но в итоге клиент может получить совершенно другой финансовый продукт, условия которого в будущем могут стать для него неприятным сюрпризом.

Но в большинстве случаев причина ошибочного приобретения именно в том, что клиенту по-разному рассказывают о предстоящей покупке, используя при этом специфические термины, которые могут быть привычны банковскому работнику, но абсолютно не понятны рядовому потребителю. В итоге запутавшийся человек просто берет не то, что планировал.

— Например?

— Вместо вклада в банке могут отрыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). И вы становитесь не вкладчиком, а розничным инвестором. Иногда предлагается комбинированный вариант: часть денег советуют положить на депозит, а часть — инвестировать во что-то другое. Да, всё это заставит деньги работать, и доходность может оказаться выше, чем по стандартным депозитам. Но выше и риски: вы можете как приумножить средства, так и оказаться в убытке или вовсе потерять деньги при банкротстве компании, в чьи акции вложитесь. При этом, если банковский вклад застрахован государством, с гарантированным возвратом до 1,4 млн рублей, то в случае с инвестиционным счетом процент не гарантирован, но по нему можно получить налоговый вычет.

— Ключевой информационный документ как-то заменит договор или станет его частью?

— КИД не подменяет правила и условия договора. Это документ, который приведет к единообразию преддоговорные действия продавцов и даст клиенту возможность сделать информированный выбор.

— В какой форме будет осуществляться информирование клиента? Под роспись?

— Да. Это должно происходить до подписания договора, в офисе финансовой организации. КИД должен быть представлен клиенту на бумажном носителе, и факт ознакомления с ним должен быть зафиксирован росписью клиента, допустим, в такой форме: «КИД представлен до совершения сделки. Информация, содержащаяся в КИД, мне понята. Необходимые разъяснения получил».

Если договор покупки заключается дистанционно, то человек должен иметь возможность поставить отметку о прочтении КИД через мобильное приложение/торговый терминал/на сайте финансовой организации – тоже до совершения сделки, и с описанием, содержащим прямую ссылку на КИД.

— Есть какие-то требования к ключевому документу?

— Он должен быть понятным и не вводящим в заблуждение. Это своеобразный паспорт финансового продукта, объемом не более трех страниц формата А4, с изложенной простым языком информацией, без обилия финансовых и юридических терминов.

Текст должен легко читаться, а шрифты, дизайнерское оформление и брендирование не должны отвлекать внимание потребителя от информации. КИД не должен содержать маркетинговых, рекламных материалов, и вообще формулировок, способных как-то повлиять на выбор потребителя.

— Кто именно разрабатывает КИД?

— Форма ключевого информационного документа будет единой. Это будет разработанный Центральным банком шаблон, заполнять который финансовая организация обязана на большинство реализуемых инвестиционных продуктов.

— Банки и МФО обязаны предоставить клиенту КИД, или это исключительно на их усмотрение?

— Центральный банк обязует финансовые организации не только представлять клиентам ключевой информационный документ, но и актуализировать КИД при изменении характеристик финансового продукта.

Центральный банк будет контролировать исполнение кредиторами этой обязанности — его полномочия в этом сегменте будут закреплены законодательно. Кроме того, сейчас обсуждаются меры ответственности финансовой организации в случае непредставления КИД потребителю.