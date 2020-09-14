Рыбакам «Норда» купили судно взамен захваченного

Керченское рыболовецкое предприятие «Рыбколхоз имени Первого Мая» за собственные средства купило судно за миллион рублей для рыбаков сейнера «Норд», захваченного Украиной в марте 2018 года в Азовском море.

Новое судно получит название «Норд-2».

После того, как сделка купли-продажи была заключена, транспортное судно 1983 года выпуска «Норд 2» отправилось на ремонт в Севастополь,

«9 сентября судно было пришвартовано в Севастополе, где, как планируется, предприятие «Севморсервис» произведет его полную реконструкцию. Ориентировочная стоимость ремонта и переоборудования оценивается в 54 миллиона рублей», — рассказал директор«Рыбколхоза имени Первого Мая» Сергей Лесков.

По его словам, рыболовецкое предприятие получило гарантии финансового участия в этом процессе нескольких инвесторов и других потенциальных контрагентов финансирования.

Также предприятие обратилось к Правительству РФ с просьбой оказать содействие в предоставлении прямых субсидий на дооснащение судна по программе лизинга и переоборудования транспортных средств на срок не менее пяти лет. А также о возобновлении кредитной линии предприятию.

Руководитель рыбколхоза подчеркнул, что после ремонта использование «Норда-2» для рыбной ловли позволит не только трудоустроить рыбаков захваченного Украиной в 2018 году экипажа, но и создать на предприятии новые рабочие места.

Напомним, керченское судно «Норд» было задержано погранслужбой Украины в марте 2018 года в акватории Азовского моря. Члены экипажа находились в плену до конца октября того же года. После того, как моряки вернулись на родину, власти Крыма обещали рыбколхозу помочь в покупке нового судна вместо «Норда», но вопрос решился только летом 2020 года.