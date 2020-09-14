Решение о дальнейшей реконструкции Матросского бульвара примут на депутатских слушаниях

Информация об этом прозвучала на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам, куда поступило 27 обращений (71 подпись) с просьбой инициировать продолжение реконструкции силами Благотворительного фонда «35-я Береговая батарея».

Несколько обращений председатель постоянного комитета Вячеслав Горелов даже зачитал вслух. Люди пишут в них, что реконструкция была проведена качественно и из дорогостоящих материалов, и дружно просят о поддержке депутатами Благотворительного фонда «35-я Береговая батарея» идеи в дальнейшей реконструкции Матросского бульвара. По мнению заявителей, это поможет выдержать единый проектный стиль и высокое качество реализации.

Кроме того, отдельные горожане просят отметить вклад фонда и лично Алексея Чалого в воссоздание архитектурного облика Севастополя, обратиться к нему к просьбой о продолжении работ, а заодно оградить лиц, занимающихся реконструкцией, от несправедливых обвинений.

Напомним, что речь идет о реконструкции части территории у Синопского спуска.

— Бросается в глаза неухоженная территория между штабом ЧФ и Матросским бульваром, — процитировал В.Горелов очередное письмо-обращение, на этот раз содержащее просьбу ветеранов сухопутных войск в годы Великой Отечественной войны. Последним, как выяснилось, также не дает покоя неухоженость соседней с отремонтированным бульваром территории.

По словам В.Горелова, фонд «35-я Береговая батарея» к выполнению работ за собственные средства готов, но для их старта нужны веские основания в форме обращений граждан, которые незамедлительно нашлись.

Другой вариант — провести депутатские слушания и на их основании составить проект постановления.

— Возможно, к этому времени появится и концепция второй очереди, — задумчиво рассудил В.Горелов.

На том и порешили — провести конкурс на базе постоянного комитета градостроительства и земельных вопросов, победа в котором обеспечит формальные основания для продолжения работ. К слову, результаты конкурса известны априори в силу безвозмездности инициативы фонда.