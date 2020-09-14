Что делать с эпидобстановкой, будут решать в среду

Поручение созвать штаб прозвучало на аппаратном совещании в правительстве города 14 сентября.

— За завтрашний день нужно еще раз предложения проанализировать, и в среду собирать штаб, чтобы посоветоваться с коллегами, посмотреть, обсудить, как дальше будем двигаться. На среду штаб готовьте! — распорядился глава города.

Ранее в докладе заместителя губернатора Александра Кулагина были озвучены текущие показатели заболеваемости covid-19: на утро 14 сентября диагноз подтвердился еще у 18 человек, с начала года заболели 656 человек, показатель за неделю — 78 человек, что на 18 больше, чем на прошлой неделе.

— По статистическим показателям идет рост, коэффициент распространения — 3,25, свободный коечный фонд — 39%, текущая заболеваемость — 31 человек на 100 тыс населения, — доложил А.Кулагин.

Согласно представленно информации, в обсерваторе «Изумруд» сейчас находятся 11 человек, в пансионате «Солнышко» — 29.

При этом главный санитарный врач города Роман Проскурнин доложил, что в «Изумруде» в настоящее время заканчивают ремонт, а именно перестилают полы: «В связи с тем, что немножно повредили наше имущество люди, которые находились в обсерваторе».