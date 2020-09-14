Останки французских солдат, найденных на стройке в Камышовой бухте, захоронят

Обнаруженные несколько лет назад в Севастополе останки французских солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов, будут перезахоронены на французском военном кладбище, предположительно, 3 октября.

Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной историко- археологическому проекту «Крым-Севастополь 2020» Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

«На нем (французском кладбище – прим. ТАСС) и предполагается перезахоронение останков воинов, которые были обнаружены несколько лет назад при строительстве жилого дома на улице Правды. Я напомню, что речь идет об останках 150 французских солдат. Сейчас они находятся в музее, и, конечно, по всем христианским и человеческим канонам эти останки должны быть преданы земле. Предположительная дата захоронения — 3 октября», — сказал он.

В.Мединский отметил, что после присоединения Крыма к Российской Федерации забота о состоянии французского кладбища была поручена федеральному музею обороны Севастополя.

Историко-археологический проект «Крым-Севастополь 2020» будет запущен 28 сентября 2020 года. Его организатором стал Фонд развития русско-французских исторических инициатив.

В Севастополе в декабре 2012 года при рытье котлована на улице Правды строители нашли останки более сотни французских солдат времен первой обороны. Французское посольство намеревалось захоронить их на французском военном кладбище в районе поселка Кальфа. Но после марта 2014 года все контакты по этому поводу были прерваны. Останки до сих пор не преданы земле и хранятся в строительных мешках на складе городской похоронной службы.