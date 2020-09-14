Объявлены лауреаты Литературной премии им.Льва Толстого

Вручение премии состоялось 11 сентября в центральной городской библиотеке им.Л.Толстого.

В 2020 году к участию в основном конкурсе на соискание литературной награды было допущено 10 произведений. В финале конкурса оказались четыре автора.

Татьяна Корниенко — с психологической документально-художественной повестью «Самое главное». Книга посвящена Павлу Бондареву — молодому севастопольскому парню. Это психологическая драма для тех, кто хочет понять, как и при каких условиях из человека вырастает Человек.

Адиль Тумаров — с путевыми заметками «Вокруг света на «Вернадском». В книге А.Тумаров рассказывает о многомесячных плаваниях и о тех, с кем сводила его морская судьба.

Владимир Губанов — с поэтическим сборником «Перекресток ветров». Сборник лирических стихов автор посвятил Балаклаве.

Сергей Аксентьев — с краеведческим исследованием «Василий Верещагин в Крыму». Новая книга автора — это попытка рассказать о том, как работал, отдыхал, с кем общался выдающийся художник в его крымский период.

— В этом году уровень авторов был очень высокий, — прокомментировала результаты конкурса председатель правления Севастопольского отделения Союза писателей России Татьяна Воронина. — Это серьезная премия, и участвуют в ней серьезные авторы.

По ее словам, членам жюри на этот раз работать было особенно трудно из-за участия в конкурсе людей амбициозных и честолюбивых, но не чистых на руку. Некоторые пытались представить в конкурс книги, которые по условиям не могли в нем участвовать. Для этого были подделаны данные ISBN и годы изданий. Литераторы, которые подавали свои произведения на конкурс, но к участию допущены не были, подозревали членов жюри в коррупции и оказывали на них психологическое давление.

Также в связи с тем, что от грамот за участие в конкурсе в прошлом году большинство номинантов отказались, в этом году было принято решение их не выдавать.

— Люди настолько высоко себя оценивали, что грамота казалась им недостойным утешением, — подчеркнула председатель правления Севастопольского отделения Союза писателей.

На вопрос «Севастопольской газеты», на какую из четырех книг-победителей она бы обратила особое внимание, Т.Воронина однозначно назвала краеведческое исследование Сергея Аксентьева «Василий Верещагин в Крыму».

— Это авторская удача. Автор глубоко заглянул в суть художника и талантливо во всех гранях раскрыл его индивидуальность, — поделилась впечатлениями Т.Воронина.

В этом году лауреаты получили дипломы и литературную премию в размере от 40 до 60 тысяч рублей.

Литературная премия им.Л.Толстого была учреждена в Севастополе в 1993 году для поощрения наиболее талантливых литераторов. Премия присуждается ежегодно севастопольским авторам за лучшее произведение. За более чем четверть века лауреатами премии стали более 60 севастопольских поэтов и прозаиков.