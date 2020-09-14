На выборах губернатора победил Михаил Развожаев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

«По выборам губернатора Развожаев Михаил Владимирович набрал 135 тысяч 124 голоса, что составило 85,72%. Понятно, что его фамилия будет в итогом протоколе как победителя», — объявил С.Даниленко журналистам.

Объявлены и предварительные итоги голосования. В списки избирателей было включено 327 884 человек. Явка составила 48,28%.

На пост губернатора Севастополя претендовали шесть кандидатов. За Ивана Ермакова («Патриоты России») проголосовало 4 136 (2,62%) принявших участие в выборах избирателей, за Илью Журавлева (ЛДПР) — 7 799 (4,95%), за Александру Романенко — 3 016 (1,91%), за Александра Романовича «Справедливая Россия»— 2 727 (1,73%), за Ярослава Яковенко (Партия прогресса) — 1 331 (0,83%).

Из-за пандемии коронавируса выборы длились три дня, причем в сам Единый день голосования — 13 сентября — непосредственно на избирательных участках (с наблюдателями и электронными считывателями бюллетеней) проголосовали только 30 267 человек.

Досрочные губернаторские выборы проводились в Севастополя из-за отставки губернатора Дмитрия Овсянникова летом прошлого года. Врио губернатора тогда был назначен М.Развожаев.

В 2017 году на первых прямых выборах губернатора Севастополя победил врио губернатора Д.Овсянников с 71,05% голосов избирателей. Явка тогда составила 34,21%.