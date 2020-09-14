Мотопараплан упал во время полета

Во время соревнований в районе аэродрома «Юхарина балка» спортсмен из Санкт-Петербурга потерял управление мотопарапланом и рухнул на землю.

Следственный комитет проводит проверку по факту падения летательного аппарата и травмирования пилота в ходе проведения спортивных соревнований 13 сентября, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.

Пострадавшему оказали первую помощь. С переломами и ушибами он был доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводится проверка на предмет наличия в действиях лиц нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опрошены свидетели и очевидцы, изучается документация и в целом — соблюдение требований техники безопасности.