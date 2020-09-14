Французы начнут раскопки в Крыму 30 сентября

«Со стороны французских экспертов работы начинаются 30 сентября или 1 октября, они будут идти одновременно в Крыму и Севастополе», — сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский, на пресс-конференции в ТАСС.

Он обратил внимание, что из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции это был один из сложнейших проектов, которые ему удалось организовать.

Французские эксперты еще в 2013 году составили досье по площадкам, которые будут исследованы в рамках раскопок. «В нем можно увидеть места, где мы будем проводить раскопки. Детально об этом мы не будем рассказывать до последнего момента. Одно место находится в Севастополе, еще одно в Крыму. Работа может продлиться долгое время, поскольку мы ожидаем найти много солдат», — сказал П.Малиновский.

Он рассказал, что в археологических работах будет принимать участие потомок генерала Гюдена, у которой прадед воевал как раз в Севастополе. Найденные останки [солдат французского экспедиционного корпуса в Крыму] будут отправлены в РАН, где антропологи с помощью 3D-технологий смогут по черепам воссоздать лица этих людей. После они будут перезахоронены на месте обнаружения.

С французской стороны, помимо самого П.Малиновского, в Крыму будут трудиться четыре французских археолога и четыре студента. Освещать работы на месте будут французские журналисты.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил на пресс-конференции, что работы в рамках проекта — это археологическая разведка на местах двух важнейших сражений Крымской войны. Речь идет о битве на реке Альме и сражении при Инкермане, которые произошли соответственно 8 сентября и 24 октября 1854 года.

«В этих местах установлены воинские мемориалы, но остались и захоронения, которые считаются утерянными и не отмечены памятниками. Наши первые задачи — найти эти места, обозначить их на планах, вывести из списка земель, которые могут уйти под застройку, поставить на государственную охрану и начать исследование, в частности, исследовать костный материал с привлечением антропологов. <...> Думаю, по нашим совместным работам будут интересные результаты», — сказал российский ученый.

О Крымской войне

Крымская война велась в 1853-1856 годах между Россией и коалицией Османской империи, Франции, Великобритании и Сардинии. Целью войны было господство на Балканах, на Черном море и Кавказе. В сражениях на Крымском полуострове погибли около 150 тыс. российских воинов и около 156 тыс. солдат противника. Воинские захоронения тех времен расположены во многих городах и селах полуострова.

В сентябре 1854 года в Крыму был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота — Севастополя. 13 сентября (25 сентября по новому стилю) началась героическая оборона города, которая продолжалась 11 месяцев. По мирному договору России было запрещено иметь флот на Черном море, стратегическое значение вернулось к Севастополю только к концу 19 века. День памяти павших в Крымской войне отмечается в Крыму с 1996 года.