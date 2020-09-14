Автобусный маршрут №38 будет ходить в село Вишневое

— Сейчас идут конкурсные процедуры, до конца сентября мы их завершим и заключим контракт. То есть, с начала октября мы готовы поставить новый маршрут со всеми льготами, — доложил директор департамента Сергей Румянцев.

Он также уточнил, что маршрут будет обслуживать коммерческое предприятие, но с сохранением всех льгот. Такая информация вызвала сомнение у врио губернатора Михаила Развожаева.

— Льготы действуют, но жизнь все равно по-другому работает. Поэтому напряжение там не спадает. Должна быть государственная история, — отреагировал он на доклад подчиненного, приказав доложить этот вопрос отдельно и пообещав принять решение после доклада.