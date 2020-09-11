Затонувший в Черном море истребитель «Аэрокобра» будут поднимать

Экспедиция по подъему со дна Каламитского залива самолета Черноморского флота американского производства, который в 1945 году участвовал в воздушном прикрытии Ялтинской международной конференции, стартует 14 сентября.

Она проводится силами волонтеров Русского географического общества (РГО), моряков Черноморского флота и специалистами предприятия подводно-технических работ «Петр», сообщает ТАСС.

Планируется, что водолазы расчистят самолет от наносного песка и грунта и с помощью водолазной платформы, которую еще доставят из Воронежа в Черное море, и поднимут находку на поверхность.

Остатки самолета Р-39 Aircobra были обнаружены в 2017 году крымскими дайверами на траверзе поселка Новофедоровка Сакского района, в 800 метрах от берега. Почти весь корпус истребителя был погружен в песок, виднелись лишь кабина пилота, лопасть винта и часть двигателя.

В 2019 году на глубине работала команда военных аквалангистов. Их цель была поиск, индентификация и захоронение останков экипажа. Единственное, что удалось найти и поднять на поверхность, была кислороная маска пилота с надписью «Made in USA». Тогда же специалисты Минобороны установили, что именно этот самолет обеспечивал с воздуха безопасность Ялтинской конференции по сохранившему в Российском государственном архиве Военно-морского флота аварийному акту 1945 года. В документе говорится, что 27 июля воздушное судно произвело вынужденную посадку на воду в связи с техническими неисправностями двигателя, после чего затонуло.

Справка

Истребитель Bell P-39 Airacobra — американский поршневой истребитель периода Второй мировой войны. Половина всех выпущенных самолетов (более 4500 единиц) была поставлена в СССР по ленд-лизу. На P-39 летали самые результативные асы Советского Союза, такие как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, братья Дмитрий и Борис Глинки.

Самолет отличался необычной для своего времени конструкцией: двигатель располагался сзади кабины пилота и был связан с воздушным винтом длинным валом. Это позволило улучшить маневренность самолета, а также увеличить защищенность его двигателя. Положительными моментами такой компоновки были и улучшенный обзор для летчика, и носовое шасси. Перенесение габаритного двигателя за кабину пилота позволило существенно улучшить аэродинамику самолета. Главным и практически единственным серьезным недостатком самолета стало то, что при выполнении фигур высшего пилотажа истребитель зачастую сваливался в штопор, причем нередко с трагическими последствиями.

На Черноморский флот «Аэрокобры» начали поступать в мае 1943 года, составив основу 11-го Гвардейского истребительного авиаполка ВВС ЧФ. На них этот авиаполк воевал до самого конца войны; максимальное количество «Аэрокобр» в строю — 43 единицы (на сентябрь 1944 года). Также самолеты данного типа имел на вооружении 43-й ИАП ВВС Черноморского флота.

По материалам сайта «Черноморский флот» — kchf.ru.