Восьми педагогам выплатят по миллиону рублей по программе «Земский учитель»

— На сегодняшний день к нам приехали восемь учителей, которые уже приступили к работе в шести школах пригородной зоны — в школе №20 (поселок Андреевка), в школе №12 (Инкерман), в школах №33 и №30 (Балаклава), в школе №13 (поселок Кача) и в школе №47 (село Орлиное), — доложила Е.Богомолова.

Она также пояснила, что для осуществления компенсационных выплат в сумме одного миллиона рублей (федеральная субсидия) департаменту образования должны быть переданы соответствующие полномочия, что, в свою очередь, должно быть внесено в качестве изменений в Положение о департаменте образования.