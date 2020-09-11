Вместо руин хотят построить модульную библиотеку

Самовольные постройки, расположенные на землях госсобственности города в поселке Солнечном, снесут. Такое решение приняли на заседании правительства Севастополя 11 сентября.

Речь идет о демонтаже уже разрушенных сооружений, с перспективой дальнейшей постройки на освобожденном месте модульной библиотеки.

— По результатам заседания городской комиссии принято решение о сносе самовольных построек (бетонных сооружений) площадью 986 кв. метров и ветхих сооружений капитального объекта площадью 218 кв. м, расположенных в районе дома 16-а по улице Андреевская, — доложил директор горхоза Евгений Горлов.

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заочно обратился к депутатам с предложением рассмотреть эту землю в качестве использования для размещения социального объекта.