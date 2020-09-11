В обсерваторах голосуют, как на кораблях

Голосование, которое началось в пятницу в Севастополе, проходит на всех избирательных участках города, в том числе в обсерваторах и коронавирусных госпиталях, где процедура организована по той же схеме, что и на кораблях Черноморского флота, сообщил журналистам председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

В Севастополе 11-13 сентября проводятся досрочные выборы губернатора, довыборы в городское заксобрание и ряд муниципальных избирательных кампаний. Ранее сообщалось, что два участка в Севастополе будут действовать в двух больницах, где лечатся пациенты с коронавирусом, а также в двух в двух обсерваторах.

«Они несколько отличаются от обычных участков. Там также соблюдается тайна голосования, но временные избирательные комиссии формируются из сотрудников, после завершения голосования документы опечатываются и кладутся в сейф. Результаты голосования передаются с помощью средств связи, мы принимаем их как действительные, а оригиналы документов предоставляются в избирательную комиссию, когда появляется такая возможность, и результаты мы еще раз перепроверяем», — рассказал С.Даниленко ТАСС.

Он отметил, что этот порядок схож с тем, по которому проводится голосование на кораблях Черноморского флота. Там комиссии также формируются из членов экипажа, результаты передаются в Севастополь по спецсвязи, а оригиналы документов избирком получает по возвращении корабля из похода.

«У нас в городе действуют 180 постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Также традиционно организован участок в горбольнице N1 им.Пирогова, на двух кораблях Черноморского флота, которые в дни голосования находятся в походе. Также у нас образованы четыре участка в больницах и обсерваторах», — добавил глава горизбиркома.

По его словам, избирательные участки начали работать с пятницы, также возможно проголосовать на предприятии или на придомовой территории, на дому, а находящиеся в Москве севастопольцы могут отдать свой голос за кандидатов в губернаторы на специальных цифровых участках в столице.

О выборах

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование.

В Севастополе проводят досрочные выборы губернатора города и депутатов Гагаринского и Ленинского советов. Довыбирают одного депутата в заксобрание города и двух — в Нахимовский совет вместо выбывших.