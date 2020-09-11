Улицу Льва Толстого в срок не открыли

Ограничение движения транспорта на участке от улицы Руднева до улицы Ковпака продлили: дорожники не уложились в сроки.

Открыть для проезда перекрытую в начале августа дорогу должны были еще 7 сентября. Но 11 сентября департамент транспорта внес изменения в свой приказ. Теперь запрет на проезд по этому участку ул.Льва Толстого продлен до 18-го числа.

Все изменения в маршрутах общественного транспорта, связанные с этим перекрытием, продолжают действовать.

Ремонт улицы Льва Толстого ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».