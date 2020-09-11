У каждой емкости для воды будет персональный ответственный

Власти Симферополя назначат ответственных за наполнение емкостей для воды, установленных в городе на время введения ограничений в ее подаче из-за засухи.

Такое поручение на совещании о ситуации с водоснабжением в городе в пятницу, 11 сентября дал глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером. Емкости объемом в 10 кубических метров установлены в частном секторе и спальных районах для обеспечения населения водой.

С.Аксенов сообщил, что жильцы домов жалуются ему в соцсетях о пустых емкостях на некоторых улицах.

«За каждой емкостью должен персонально ответственный должен быть закреплен, чтобы все понимали, когда примерно заканчивается вода. За неделю-другую мы должны примериться к каждому дому, понимать, сколько воды в сутки выбирается. И своевременно, не дожидаясь, когда поступит обращение, организовывать подвоз», — сказал С.Аксенов.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, сейчас 19 емкостей в городе наполнены водой по пять кубических метров.

«Разбор воды очень слабо проводится, поэтому их заполнять на 10 кубов не имеет смысла. На все обращения граждан мы реагируем мгновенно. Автоцистерны, которые находятся на дежурстве круглосуточно, выезжают в ночь, когда бывают аварийные ситуации и по любому требованию жителей нашего города», — добавила Е.Проценко.