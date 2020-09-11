Транспортные карты Севастополя теперь будут работать на отечественном чипе

На базе полупроводникового бесконтактного чипа российской компании «Микрон» была разработана бесконтактная смарт-карта, совместимая с инфраструктурой Единой городской карты Севастополя.

Первая карта на чипе «Микрон» будет выпущена 13 сентября, рассказал «Севастопольской газете» руководитель ООО «ЕГКС» Василий Репин. По его словам, компания перешла с американских чипов NXP на отечественный из-за политики импортозамещения. По функционалу обновленная транспортная карта ничем отличаться не будет.

Справка

ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли.