Сто одаренных детей будут получать стипендию

Правительственная комиссия определили 100 одаренных детей в качестве кандидатов на получение стипенции.

Как доложил 11 сентября на заседании правительства директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко, всего было подано 218 заявлений от департамента образования, управлений культуры, по делам молодежи и спорта.

— В списке — дети из многодетных семей, лауреаты различных городских и международных конкурсов, — сообщил С.Борисенко.

В список включены кандидаты по установленным критериям, в соответствии с набранными баллами. Из 218 человек 22 кандидатуры были отклонены, из оставшихся составлен список по рейтингу.

Размер стипендии — 850 рублей, средства заложены в бюджете, в рамках госпрограммы «Социальная защита».

Стипендию будут выплачивать с сентября 2020 года по май 2021-го.