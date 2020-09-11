Ленинский суд закрыт на карантин

Срок карантина — по 23 сентября 2020 года включительно, сообщила пресс-служба суда.

При этом оговаривается, что дела безотлагательного характера (определение меры пресечения, связанные с выборным правом, и т.д.) будут рассматриваться согласно графику дежурств.

Граждане могут подать процессуальные документы, обращения, не подлежащие рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ, и иные заявления через электронную почту суда — leninskiy.sev@sudrf.ru, или выслать по почте.

Телефоны для справок: 54-02-61, 54-37-20.