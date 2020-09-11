Открылись избирательные участки

Досрочное голосование перед единым днем голосования 13 сентября началось в пятницу в большинстве регионов РФ, в том числе и в Севастополе.

Решение о возможности голосования 11 и 12 сентября приняла Центральная избирательная комиссия в рамках своих законных полномочий в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией для обеспечения безопасности россиян. Традиционно голосование проходит на избирательных участках с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Севастополе с утра 11 сентября заработали лишь выездные участки. Стационарные откроются только с 14.00. Но если избиратели придут с утра, им дадут возможность проголосовать, обещали в городском избиркоме.

Согласно порядку досрочного голосования, 11 и 12 сентября россияне смогут проголосовать на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещения для голосования, говорится в сообщении ТАСС.

Приняты серьезные меры санитарно-эпидемиологической защиты на избирательных участках по аналогии с общероссийским голосованием по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля. В частности, проводится обязательная дезинфекция помещений для голосования, температурный контроль на входе, выдача индивидуальных средств защиты каждому избирателю и члену комиссии.

Статистика российских выборов

Выборами разного уровня в этом году проходят в 83 субъектах РФ.

Прямые выборы глав 18 регионов РФ проходят в республиках Татарстан, Коми, Чувашия, Пермском, Камчатском и Краснодарском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областях, Еврейской автономной области и городе Севастополе.

Новые технологии

На этих выборах ЦИК продолжил проведение целого ряда экспериментов по применению новых технологий для обеспечения качества избирательного процесса. В Москве будут работать 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители регионов, где проходят довыборы в Госдуму, выборы глав субъектов и депутатов заксобраний.

Согласно данным ЦИК, для голосования на цифровых избирательных участках в Москве было подано 6 942 заявления, в том числе 17 — от жителей Севастополя.