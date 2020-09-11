Отдых на природе запрещен вообще

С 4 сентября в связи с чрезвычайной пожарной опасностью запрещено отдыхать в горно-лесной местности в окрестностях Севастополя. Туристов с палатками лесники выгоняют даже со специально оборудованных площадок.

Напомним, что ранее правительство Севастополя разрешало в пожароопасный период отдых лишь в 16 местах. В список вошли популярные и доступные зоны отдыха: урочище Аязьма, Торопова дача, Алсу, Ближний и Золотой пляжи и другие. Однако из-за отсутствия осадков пожароопасная ситуация в регионе ухудшилась и власти пошли на крайние меры, запретив по сути горожанам выбираться на природу.

Негодующие туристы активно общаются по этому поводу с Севприроднадзором в социальных сетях.

Алексей Кустов спрашивает экологических чиновников: «Можем ли мы, ориентировочно человека четыре, на велосипедах, проехать из Орлиного через лес на Форосский кант, без остановки, лагеря и костра?» На что те отвечают, что сейчас нельзя.

Наталья Почалова не понимает: сначала урочище Аязьма объявляется местом палаточного отдыха, а «тут лесники выгоняют, пугая Росгвардей!» На что Севприроднадзор реагирует: «... не с Росгвардией, а с полицией».

«Дикари», постоянные обитатели урочища Инжир недоумевают: какая пожароопасность, если после последних ливней до сих пор не высохли лужи? В ответе непреклонны: «Дождь лишь немного снизил уровень пожарной опасности, но сегодня, к примеру, было еще одно возгорание».

Юридически подкованный турист Михаил Андреев задает интересный вопрос: «Возможен ли отдых с палаткой и без костра (с горелкой) на берегу моря (галька) без посещения леса именно за пределами границ ООПТ, например, к западу от Ближнего или Золотого пляжей, на Серебряном пляже? Ведь в соответствии с ч.4 ст.6.1 Лесного кодекса, границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств, то есть в нашем случае граница леса проходит по берегу моря. При этом, полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии в силу ч.6 ст.6 Водного кодекса предназначена для общего пользования и, согласно ч.8 ст.6 Водного кодекса, каждый гражданин может находиться там для использования водного объекта общего пользования (в данном случае — моря)?»

Но Севприроднадзор относит пламя огонька горелки к открытому огню. Поэтому использование горелок также находится под запретом. «Просим брать с собой готовую еду», — настаивают в ответе.

М.Андреев утрирует ситуацию: «Я правильно понял, что если вскипятить воду на горелке, установленной на пустой проезжей части в каком-нибудь селе Балаклавского района, то это незаконно???» На что следует категоричный запрет.