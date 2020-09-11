Нашли способ узаконить автономное отопление

217 севастопольских семей, которые отказались от центрального отопления и установили у себя автономное отопление, после долгой борьбы, похоже, добились решения своей проблемы. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 11 сентября.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», с 2014-го по 2018 год владельцы автономного отопления не пользовались услугами ГУПС «Севтеплоэнерго». Какое-то время тепловики их не только не беспокоили, но даже официально письменно уведомили об отсутствии претензий и закрытии лицевых счетов. Однако в 2019 году владельцы квартир с автономным отоплением получили от «Севтеплоэнерго» счета, в которых совершенно неожиданно для них значились огромные цифры долга за неполучаемое отопление — по 30, 40, 50 и даже 100 тысяч рублей.

Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, принятое постановление разработано по представлению городской прокуратуры от 4 сентября 2020 года об устранении нарушения требований законодательства.

Документом определена возможность согласования с департаментом архитектуры и градостроительства ранее выполненных работ по переустройству помещений в административном порядке с учетом технических требований безопасности. Соответствующее заключение должна будет подготовить проектная организация, имеющая допуск к такому виду работ.

Необходимыми документами также станут согласие соседей (если затронуто общее имущество) и договор на эксплуатацию и обслуживание газового оборудования, заключенного с газоснабжающей организацией.

— После рассмотрения технического заключения департаментом принимается решение о переустройстве помещения и составляется акт межведомственной комиссии о приемке помещения в эксплуатацию. С этим актом заявитель обращается в БТИ, где фиксируется, что система отопления изменилась с централизованного на автономное, — пояснил М.Жукалов.

Что касается оплаты, то, по информации заместителя губернатора Владимира Базарова, опять же по представлению прокуратуры, «Севтеплоэнерго» перестает (с момента получения представления) начислять оплату на неполученное тепло, а все начисленные долги с момента переустройства будут списаны после оформления акта комиссии.