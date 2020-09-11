На Камчатском люнете сделают парк

Привести историческое место, связанное с первой обороной Севастополя, в порядок собираются общественники и просят их поддержать.

О том, что памятник для Камчатского люнета уже готов, рассказал председатель региональной общественной организации «Севастопольский Союз нахимовцев, суворовцев и кадет» капитан 1 ранга Владимир Пискайкин.

— Мы будем устанавливать памятник Владимиру Ивановичу Истомину. Он уже изготовлен и будет стоять на Камчатском люнете рядом с храмом Святого Гурия.

Там же, по его словам, планируют восстановить 20-метровую стелу Героям Камчатского люнета, сооруженную еще при Николае Втором и разрушенную во время второй обороны, аллею героев и создать новое общественное пространство — парк Камчатского люнета. На открытие памятника со всех концов мира обещают приехать потомки Истомина.

В.Пискайкин считает, что самый реальный срок установки памятника и начало реализации проекта — 9 февраля 2021 года — день рождения контр-адмирала В.Истомина. Причем врио губернатора Михаил Развожаев обещал общественную инициативу поддержать и назначить координационный совет, который будет заниматься этим вопросом.

— Наша задача состоит в том, чтобы объединить усилия города, общественных организаций и русской православной церкви для реализации единого культурного пространства, — подчеркнул В.Пискайкин.

Пятитонный гранитный монумент герою Севастопольской обороны изготовил предприниматель и меценат Михаил Сердюков — автор благотворительного патриотического проекта «Аллея Российской Славы». С установки памятника и начнется масштабный проект по обустройству Камчатского люнета.

В настоящее время эта территория находится в удручающем состоянии. По соседству с историческим местом расположено полуразрушенное старое кладбище, где последние захоронения производились в 60-х годах прошлого столетия. За некоторыми могилами по-прежнему ухаживают родственники. На месте гибели контр-адмирала В.Истомина установлен памятный знак, который авторы проекта парка обещают сохранить и вписать в новый архитектурный ансамбль.

В августе 2020 года на Зеленом холме начал проводить службы вновь воссозданный храм Святого Гурия, по историческим данным, подобный храм существовал там и в период первой обороны Севастополя.

Справка

Камчатский люнет (Зеленый холм) — расположен в Севастополе менее чем в километре к востоку от Малахова кургана, недалеко от ул.Горпищенко.

В первую оборону Севастополя на этом холме защитники города под руководством начальника инженеров Севастопольского гарнизона Эдуарда Тотлебена построили люнет — открытое с тыла полевое укрепление. Люнет именовался Камчатским, по названию полка, его построившего и отбившего первое вражеское нападение. Камчатский люнет прикрывал подступы к ключевой позиции обороны — Малахову кургану.

7 марта 1855 года, возвращаясь с Камчатского люнета на Малахов курган, ядром в голову был убит контр-адмирал Владимир Истомин.