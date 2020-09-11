Муниципалитетам вернули деньги, и еще добавили
Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 сентября, муниципалитетам вернули 49,7 млн рублей, запланированные на текущий год на осуществление их полномочий. Кроме того, было принято решение о выделении дополнительных 30 млн рублей на выполнение мероприятий по благоустройству территорий.
Речь идет о восстановлении финансирования муниципалитетам после их взносов в региональный фонд по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно основному распределению, Балаклавскому МО восставновлено 8,2 млн рублей, Верхнесадовому — 3, Гагаринскому МО — 6,2, Качинскому — 7,4, Ленинскому — 3,7, Нахимовскому — 5,9, Орлиновскому — 4,6, Терновскому — 2,3 млн рублей.
Дополнительное финансирование получили Балаклавский МО — 5,5 млн рублей, Гагаринский — 4, Качинский — 5,5, Ленинский — 4, Инкерманский — 5,5, Орлиновский — 5,5 млн рублей.