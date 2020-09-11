Муниципалитетам вернули деньги, и еще добавили

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 сентября, муниципалитетам вернули 49,7 млн рублей, запланированные на текущий год на осуществление их полномочий. Кроме того, было принято решение о выделении дополнительных 30 млн рублей на выполнение мероприятий по благоустройству территорий.