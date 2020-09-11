Какими кредитными картами пользуется большинство соотечественников?

Банковские карты с одобрением 100%

Кредитные карты разных банков могут выдаваться на неодинаковых условиях. Где-то требуется подать документы о платежеспособности, а где-то «пластик» оформляют с гарантией одобрения 100% без справки о доходах и других документов. Вторая категория банковских продуктов пользуется неоспоримым преимуществом, поскольку никто не хочет тратить своё драгоценное время зря, подавая заявки на «кредитки» туда, где в итоге можно получить отказ. При этом найти банковские карты с одобрением 100% можно довольно просто – достаточно изучить рейтинг лучших предложений по ссылке на специальный сервис-агрегатор банковских карт mickrozaim.ru. Тут представлены только проверенные предложения от надёжных банков с широкой развитой сетью представительств по всей стране. Поэтому оформить и получить любую банковскую карту из списка можно в отделении банка в своём городе. При этом заявку на получение «кредитки» можно оформить онлайн, перейдя на сайт выбранного банка по прямой ссылке с mickrozaim.ru.

Пластиковые карты рассрочки платежа

Это одна из наиболее востребованных категорий банковского «пластика». Эти карты, по сути, похожи на обычные «кредитки», однако имеют некоторые отличительные особенности. В частности, карты рассрочки предназначены специально для осуществления покупок товаров и услуг в оффлайн сегменте и в сети с возможностью вносить оплату частями со временем. Каждый банк устанавливает свои финансовые условия рассрочки с использованием эмитированных им пластиковых карт. По одним картам начисляются проценты, по другим – рассрочка является бесплатной на протяжении какого-то определённого срока, по третьим – платить проценты банку при покупках в магазинах партнёрах программы совсем нет необходимости. Стоит ли отмечать, что самыми популярными являются карты третьей категории, по которым нет ни комиссии, ни процентной ставки, при этом рассрочка возможна в пределах достаточно большого кредитного лимита.