Изолятор временного содержания в центре Инкермана строить не будут

Об этом заявил врио губернатора Севастополя на открытии опорного пункта полиции на Северной стороне города. Жители Инкермана с 2005 года протестуют против строительства ИВС на ул.Раенко. И вот, наконец, власти услышали мнение горожан.

«Сейчас с Павлом Ивановичем Гищенко, начальником УМВД по Севастополю, определяем площадку в промзоне — вдалеке от жилой застройки», — пообещал М.Развожаев в соцсетях.

С 1976 года в Севастополе функционирует один изолятор временного содержания, который испытывает большие перегрузки. Следственного изолятора (СИЗО) в Севастополе нет, ближайший расположен в Симферополе.

В апреле 2018 года руководитель УМВД Василий Павлов (уже бывший) в ходе своего доклада в заксобрании города объявил, что строительство изолятора временного содержания в Инкермане начнется в 2019 году. Деньги на эти цели «уже поступили на счет УМВД», и земля выделена.

В сентябре 2020 года оказалось, что стройка не начата, а участок под ИВС еще надо подыскать.