Ищут добровольцев носить воду высоко живущим старушкам
Государственный комитет молодежной политики Республики Крым на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества создал координационный штаб «Волонтеры воды», куда приглашаются все неравнодушные граждане Симферополя.
Задача будущих волонтеров обозначена просто: помочь донести тяжелые емкости с питьевой водой тем, кто не может это сделать самостоятельно. Это живущие на верхних этажах домов пожилые люди.
Для доброго дела необходимо обращаться по телефонам: +7 (978) 579 52 26; +7 (978) 579 50 86.
Если вам требуется помощь, то можно оставить заявку по следующим номерам:
— ГКУ РК «ЦОР при Совмине РК» — 8-800-506-0008;
— Оперативно-ситуационный центр МинЖКХ — 8-800-775-22-01; 8 (978) 832-95-95;
— ГУП РК «Вода Крыма» — 8-800-506-0005;
— Единая дежурно-диспетчерская служба Симферополя: 8(978) 944-39-59; 8(918) 030-01-12; 60-49-09.
С конца августа в Симферополе дают воду по графику — утром и вечером. Во дворах многоквартирных домов установили 10-кубовые емкости для питьевой воды.