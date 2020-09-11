Детский сад на Радиогорке наконец-то сдали

Детский сад №126 на ул.Симонка, 59, который должны были сдать в сентябре 2019 года, потом в декабре, потом в апреле 2020-го, открыли 11 сентября.

«Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поставил задачу в сентябре сдать три детских садика. Новые в Орлином и на ул.Симонка, на Хрусталева — после капитального ремонта. В три современных, комфортных, оборудованных детских сада пойдет 600 детей», — объявил вице-губернатор города Денис Солодовников на торжествах в детском саду №126 на Радиогорке.

Напомним, что при проектировании детского сада на ул.Симонка были допущены ошибки и в геологических изысканиях. На месте строительства обнаружилась свалка многолетней давности, пришлось менять конструктивное решение фундамента.

Этим не закончилось, в проекте оказались и другие ошибки, которые подрядчику пришлось устранять, допроектировать и проходить экспертизу. Поэтому в сроки строительства не уложились.

С другим детским садом №43 — в селе Орлиное на ул.Кедровой, 11, — произошла такая же история. Построить и открыть его новый корпус должны были еще 2 августа 2019 года, но к этой дате на объекте даже не приступили к отделочным работам. Потом сроки открытия переносили еще несколько раз.

Строительство этих детских учреждений велось на средства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.