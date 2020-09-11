Департаменту транспорта рекомендуют заняться парковками и сельскими автобусами

Депутаты заксобрания подготовили проект постановления с рекомендациями департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом шла речь 9 сентября на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам.

Среди рекомендаций — увеличение парковочных мест в пределах центрального городского кольца, а также развитие элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в сельских районах города.

В частности, депутаты просят исполнительную власть проверить выполнение обязательств по государственным контрактам при осуществлении пассажирских перевозок по маршрутам №45, 51, 51-а, с подключением общественности сельских населенных пунктов Севастополя, через которые они проходят.

Речь, в частности, идет об оптимизации транспортного обеспечения жителей Верхнесадовского муниципального округа при разработке документов планирования регулярных перевозок общественным транспортом общего пользования на период 2021-2023 годов путем обеспечения дополнительных рейсов для осуществления пассажирских перевозок в вечернее время, в выходные и праздничные дни.

Депутаты также озабочены недостаточным транспортным обеспечением жителей Качинского МО, в частности, села Вишневое и рекомендуют при планировании на период 2021-2023 годов ввести регулярные рейсы в это село.

О себе не забыли

В ходе обсуждения на комитете был также поднят вопрос о выделении парковочных мест на левой стороне площади Нахимова для самих депутатов заксобрания.

— Мне известно по августу месяцу следующее: наши коллеги обращались к техуправлению Черноморского флота и вроде бы какое-то количество парковочных мест было выделено для депутатов Законодательного собрания на площади Нахимова. Но окончательно этот вопрос не решен с точки зрения документов, — проинформировал коллег-автомобилистов председатель постоянного комитета Вячеслав Горелов.