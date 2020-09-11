Благоустраивать Херсонес будут волонтеры из разных регионов России

Волонтеры из разных регионов страны примут участие в проекте по благоустройству древнего городища Херсонеса Таврического и его предместий.

Специализированные смены пройдут в Севастополе этой осенью, сообщили в пресс-службе фонда «Моя история», поддерживающего проект.

«На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится проект «Волонтеры наследия. Херсонес-2020». <…> В результате реализации проекта территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" получат ту необходимую помощь, в которой нуждается каждый крупный музей под открытым небом в России. А культурное добровольчество пополнит копилку проектов, оставивших след в мировой истории», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы фонда.

В Севастополь приедут волонтеры из Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Москвы. На протяжении двух месяцев они будут помогать в благоустройстве территории сельскохозяйственного предместья Херсонеса и загородного некрополя: расчистят территорию от мусора, окрасят защитные конструкции, обновят зеленые насаждения, а также помогут в зарисовке археологического материала под руководством опытных мастеров.

По данным пресс-службы, молодые люди будут жить на археологической базе музея. В свободное от работы время для добровольцев будут организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены.

Отмечается, что проект реализуется в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры, а также при участии Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Общественной палаты РФ.

В пресс-службе напомнили, что фонд «Моя история» уже несколько лет оказывает поддержку музею-заповеднику, реализуя проекты по благоустройству и музеефикации. В развитие музейного направления и материально-технической базы музея вложено уже более 400 млн рублей.