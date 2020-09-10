Закрывают проезд по Президентской дороге

С 10 сентября временно ограничено движение транспорта на участке Президентской дороги от пересечения с седьмым участком трассы «Таврида» до съезда на Инкерман в районе поселка Сахарная Головка.

Ограничения введены на время строительства 8-го этапа федеральной трассы, сообщил департамент транспорта Севастополя и попросил водителей заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что восьмой этап «Тавриды» пройдет по Президентской дороге и закончится Ялтинским кольцом. Ударно сдать этот последний участок федеральной трассы подрядчик — АО «ВАД» — обещал к концу 2022 года.