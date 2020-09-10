Водоканал заставят очистить дно Артбухты от камней и песка

На дне Артиллерийской бухты у выхода сбросного коллектора ливневых вод, находящегося в ведомстве водоканала, имеются значительные наносы камней и щебня. Природоохранная прокуратура направила в Ленинский районный суд Севастополя иск с требованием возложить на ГУПС «Водоканал» обязанности устранить выявленные нарушения закона. Иск был рассмотрен в 2019 году и удовлетворен.

На это водоканальщики подали апелляцию в Севастопольский городской суд: мол, прокуратурой не определен способ устранения допущенных нарушений. Но судья кассационной инстанции пришел к выводу, что прокурором доказан факт нарушения со стороны водоканала требований законодательства, а способ их устранения должен быть выбран ответчиком самостоятельно.

Предприятие должно очистить акваторию Артбухты в течение года, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.