В школе №14 теперь есть свой музей

Страницы истории севастопольской средней школы №14 теперь можно увидеть в музее этого образовательного учреждения.

В экспозиции — документы, награды, фотографии, старые газетные вырезки и даже коричневое школьное платье с белым передником и алым пионерским галстуком, какое носили многие поколения учениц...

Есть среди экспонатов и информация о выпускниках школы, составляющих ее гордость. Они работали и продолжают работать в различных сферах — от директоров школ и музеев до генерального консула России в Турции.

Интересно, что школьная музейная экспозиция важна не только для самой школы, но и для истории всего Севастополя. Школа была построена в 1937 году и по счастливой случайности сохранилась до сих пор.

В годы Великой Отечественной войны в ее стенах располагался военный госпиталь.

В первые послевоенные годы уроки проводили в вестибюле, стулья и табуретки ученики приносили из дома, а под школьные парты приспосабливали пни деревьев.

Эти стены помнят десятки тысяч ребячьих голосов и множество событий. Теперь об истории школы рассказывают сегодняшние ученики, да так эмоционально, что мурашки по коже. Когда речь идет о подвиге старшего лейтенанта Ивана Пьянзина, в июне 1942 года принявшего на себя командование 365-й зенитной батареей, или о выпускнике школы Александре Мироненко, героически погибшем в 1988 году в Афганистане.

Некоторые страницы школьной истории поистине раритетны — 24 апреля 1945 года школу посетила американо-английская делегация, в составе которой была супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль. Представители союзников по антигитлеровской коалиции приехали, чтобы посмотреть на условия жизни и учебы в разрушенном городе. Тогда в школе еще не было крыши, и ученики сидели за партами, прикрываясь от дождя. В каждом классе училось примерно 60 ребят, и это гостям показалось невероятным.

На презентации школьного музея 8 сентября вспоминали легендарных директоров и учителей, выпускники прошлых лет внимательно вглядывались в фотографии, отыскивая знакомые лица. И не находя, обещали принести сохранившиеся в домашних архивах черно-белые снимки того времени, когда в классах можно было учиться с распахнутыми теплым солнечным лучам окнами, футбольное поле еще не было заасфальтировано, а в открытую школьную калитку можно было просто вбежать, предварительно не нажимая на кнопку вызова охранника.

К слову, присутствующих заверили, что экспозиция действительно не станет застывшей, она будет меняться и дополняться.