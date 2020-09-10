В Крыму начнут готовить специалистов по акватронике

Эта новая область на стыке науки и техники направлена на рациональное использование водных ресурсов на базе компьютерной инженерии.

С учетом актуальных потребностей полуострова в обеспечении водой в Крымском федеральном университете разработан и утвержден новый для России профессиональный стандарт — «специалист по акватронике».

«В мире направление «акватроника» появилось всего восемь лет назад — в Германии, Израиле, Бразилии. В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения (СВВ)», — передает слова руководителя КФУ Андрея Фалалеева пресс-служба вуза.

Утверждение нового профессионального стандарта позволяет начать разработку федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для подготовки специалистов всех уровней по акватронике.

С 2021 года КФУ планирует начать прием абитуриентов на новое направление обучения.

По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, наличие таких специалистов позволило бы предотвратить существующую сегодня в Крыму проблему с водообеспечением путем моделирования различных чрезвычайных ситуаций и оптимизирования работы водопроводных сетей.