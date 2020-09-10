Проект закона о жителях осажденного Севастополя опять внесли в Думу

Документ был разработан единороссами совместно с правительством, сообщает пресс-служба партии. Согласно нему, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя» граждане получат федеральные меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что численность граждан, которым предлагается присвоить статус ветеранов Великой Отечественной войны, составит 1 217 человек. В связи с этим для реализации законопроекта потребуются дополнительные расходы федерального бюджета. В 2020 году на эти цели необходимо будет выделить порядка 84,6 млн рублей, в 2021 году — порядка 216,5 млн рублей, в 2022 году — около 223,2 млн рублей, а в 2023 году — порядка 230,9 млн рублей.

Попытку повысить статус жителей осажденного Севастополя до федерального уровня Законодательное собрание города предпринимало уже дважды. Но правительство РФ каждый раз отклоняло внесенные в Думу законопроекты.

В настоящее время «Жители осажденного Севастополя» пользуются местными льготами по закону, принятому заксобранием в апреле 2017 года. Это ежемесячная денежная выплата; бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), железнодорожным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов Севастополя; ежегодная разовая денежная выплата к Дню Победы, снижение квартплаты и стоимости коммунальных услуг на 50%, внеочередное право на установку телефона, медобслуживание и т.д.