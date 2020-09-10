Открыли новое здание опорного пункта на Северной стороне

Новое модульное здание полиции построено за полгода. Оно имеет необходимое современное техническое оснащение, полностью благоустроено и соответствует всем требованиям, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

На торжественном открытии начальник УМВД города Павел Гищенко вручил сотрудникам опорного пункта ключи от четырех новых служебных автомобилей.

Напомним, что потребность в новом опорном пункте полиции на Северной стороне Севастополя появилась после того, как в старом обвалился потолок. Модульное здание должны были сдать еще в октябре 2019 года, но сделали это почти на год позже. Все это время отделение располагалось в вагончиках.