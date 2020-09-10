Остановку вернули на прежнее место

С 10 сентября остановка общественного транспорта «Улица Дмитрия Ульянова», расположенная на проспекте Гагарина в направлении к центру города, перенесена на прежнее место — напротив домов на ул.Шостака.

Из-за ремонта моста через суходол остановку в 2019 году перенесли на несколько сот метров выше по проспекту Гагарина. Теперь ремонт почти закончен, и общественный транспорт будет останавливаться в прежнем месте.

Временный остановочный павильон — у перехода к остановке в направлении из центра города — будет демонтирован, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Автомобилисты вздохнут с облегчением: там не было заездного кармана для общественного транспорта.