На Северной стороне провели реконструкцию очистных

Водоканал закончил реконструкцию системы обеззараживания сточных вод на КОС «Северные». Работы велись в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Станция автоматически дозирует и регулирует концентрацию обеззараживающего раствора при минимальных эксплуатационных затратах и минимальном количестве обслуживающего персонала.

«Оборудование установлено современное, работы произведены очень быстро и качественно. Сегодня по результатам лабораторных исследований все стоки соответствуют санитарным нормам», — цитирует вице-губернатора Владимира Базарова пресс-служба правительства Севастополя.

Эти очистные сооружения обеспечивают очистку бытовых стоков Северной стороны. Система может обрабатывать до 17 тысяч кубов стоков в сутки. Сегодня они принимают порядка девяти тысяч кубов.

«У нас есть запас мощности для развития Северной стороны как минимум в два раза», — объяснил перспективы В.Базаров, уточнив, что территория под КОС позволяет увеличить существующие мощности еще в два раза — до 34 тысяч кубометров. Это мощнейший задел для развития всей Северной стороны.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнена перекладка подводного водопровода — дюкера через Черную речку в районе Инкермана.

«Подводный переход через реку в Инкермане долгое время требовал замены. Было принято решение о необходимости срочного ремонта этого объекта. Для перекладки были привлечены водолазы, все работы произведены достаточно быстро. На сегодняшний день проложен новый участок — 90 метров подводный и 60 метров наземная часть. Благодаря проведенным работам снизилось давление на пол-атмосферы, что позволило экономить воду и обходиться без потерь», — пояснил В.Базаров.