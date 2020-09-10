Любимовку будут превращать в курорт

Врио губернатора Севастополя Михаил Разважаев с рабочей поездкой посетил поселок Любимовка. Он выслушал жалобы жителей, обошел проблемные места, отдал поручения подчиненным и пообещал более внимательно посмотреть на проблемы живущих тут людей.

Ожидая встречи с градоначальником, жители поселка начали собираться на площади с самого утра 8 сентября. Подтянулись и коммунальные службы: работники в спецовках косили траву на близлежащих клумбах и собирали в мешки опавшую листву. Врио губернатора добрался до места хорошо за полдень. К этому времени у некоторых граждан желание задать вопросы руководителю города пропало, и они разошлись по домам. Но самые стойкие М.Развожаева дождались и он пообещал им решить все наболевшие вопросы. Накануне выборов это совсем не удивительно.

Жители жаловались на опасный перекресток на въезде в поселок, разваливающийся памятник-истребитель. Возмущались, что по местному телевидению был показан репортаж, что к 1 сентября все дома в Любимовке подключили к газу, а это не соответствует действительности. В домах подвалы на протяжении десятилетий подтапливаются — фундаменты разрушаются, а маленький пруд, который был сделан для отвода вод Бельбека, зарос тростником. По поселку стаями бегают бездомные собаки, вечером людям страшно выходить на улицу. А из-за того, что работники управляющей компании «Север» не косят траву, в поселке происходят пожары.

М.Развожаев лично осмотрел и оценил масштабы социальной неустроенности.

— Совершенно очевидно, что внимание к Северной стороне, в том числе Любимовке очень долгое время не уделялось. При планировании бюджета на следующий год на все проблемы людей мы посмотрим более внимательно, а обещания, которые давались ранее будем максимально быстро выполнять, — пообещал он.

Своим подчиненным М.Развожаев дал поручение заасфальтировать грунтовую часть улицы Федоровская, которая ведет к морю, а также перекресток на въезде в поселок. Там надо бы сделать кольцевую развязку и пешеходный переход, а возле памятника-самолета — обустроить сквер и установить мемориальную плиту с именами героев-авиаторов.

Выяснилось, что за содержание спортивных площадок в поселке никто не отвечает. Два года назад их строил муниципалитет, но денег на содержание выделено не было, поэтому площадки оказались бесхозными и за два года пришли в негодность и нуждаются в реконструкции.

Особое внимание было уделено состоянию местного пляжа. Эта жемчужина Любимовки не имеет элементарной инфраструктуры. М.Развожаев дал поручение, чтобы под управлением управляющей компании все необходимые туалеты и душевые были созданы.

«Местные предприниматели говорят, что, если город инвестирует в базовую инфраструктуру, они готовы по фиксированной ставке брать участки пляжа в аренду, платить деньги в бюджет. А дальше — управлять своим куском. Надо этот вопрос изучить. Удивительно, что такой шикарный пляж до сих пор не вовлечен в хозяйственный оборот», — сказал врио губернатора.

Люди в поселке активно сдают жилье — в Любимовке много туристов. А вот работа дворников никуда не годится.

«Здесь очень грязно. Нужна большая работа, которая должна возлагаться на муниципалитет. Если люди выйдут из тени, начнут платить налоги, муниципалитет сможет содержать поселок в чистоте, благоустраивать и повышать его привлекательность для туристов. Здесь будет прекрасный курортный поселок с хорошей инфраструктурой», — заключил М.Развожаев.

По поводу объявленной, но не случившейся газификации, глава города поставил задачу все доделать.

Кроме того, было принято решение о сносе недостроенного многоквартирного дома, который незаконно находится на городской территории. Строительство здания началось еще в украинские времена и было почти завершено. Но за последние три года стройку разграбили.

Также во время рабочей поездки была осмотрена школа №27. В прошлом году глава города давал поручение обследовать недостроенный блок, с целью понять, можно ли там создать столовую и спортивный зал. Получено заключение, что корпус восстановлению не подлежит. Уже выделены деньги на его снос и проектировку современного блока.

Еще на встрече с жителями было обещано представить визуализацию проекта реконструкции парка Софьи Перовской и еще раз провести его обсуждение.

Под конец поездки «Севастопольская газета» поинтересовалась у председателя совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек» подполковника запаса Валерия Мицкевича, сопровождавшего врио губернатора по всем проблемным местам района, о впечатлениях от состоявшейся встречи.

— 4 сентября я обратился к главе города с открытым письмом и попросил, чтобы он к нам приехал и на месте посмотрел на наши проблемы. ибо килограммы отписок, которые у меня лежат ничего, к сожалению, не решают. Я думаю, что после сегодняшнего посещения нашего авиационного гарнизона руководителем города, начнется движение в лучшую сторону. И всю эту разруху и неразбериху мы сможем решить, — прокомментировал В.Мицкевич.