Контролеров нужно больше

Штатную численность Контрольно-счетной палаты Севастополя хотят увеличить с 2021 года на пять единиц. Такую инициативу поддержали в постоянном комитете по градостроительству и земельным вопросам заксобрания города.

По словам председателя комитета Вячеслава Горелова, основанием для этого стало письма минфина, а также департамента финансов Севастополя. Общая сумма фонда оплаты труда увеличится на 3,4 млн рублей. Причем деньги «на оплату труда будут использованы вместо затрат на съем помещений», ведь у КСП перерь есть свое здание на пл.Пирогова.

— Увеличение бюджета Севастополя требует проведения дополнительных работ со стороны Контрольно-счетной палаты, — зачитал пояснительную записку председатель комитета В.Горелов. Он также пояснил, что речь идет о трех должностях главного инспектора и по одной — главного советника и ведущего специалиста-эксперта. Должностные оклады составят, соответственно, по четырем позициям — 44426 рублей и 37285 рублей.

— Счетная палата — это орган, который работает в интересах заксобрания, — выразил одобрение документа один из членов комитета.

— В интересах государства, — поправил его другой.