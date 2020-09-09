Выборы-2020: Как принять участие в политической жизни города

На это воскресенье — 13 сентября — выпадает Единый день голосования — дата для организации всех видов голосования в России. Севастополь в этом году выбирает губернатора и нескольких депутатов: муниципалов в Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах и одного — в Законодательное собрание.

Какой выбор нам предоставлен в этот раз, и как будет организовано голосование, объясним в этой статье.

Из-за пандемии коронавируса выборы и в этот раз будут многодневными, как при голосовании об изменении в Конституцию летом.

Выборы для всех

Главным событием избирательной кампании в этом году, конечно же, станет голосование за кандидатуры, претендующие на кресло губернатора.

Губернатор в Севастополе избирается на пять лет. Нынешние выборы объявлены досрочными, так как прежний градоначальник — Дмитрий Овсянников, избранный в 2017 году, 11 июля 2019-го указом президента был освобожден от должности по собственному желанию. Этому предшествовали несколько месяцев конфронтации правительства города с местными элитами, а также митинги севастопольцев, недовольных новым Генпланом.

11-го же июля 2019 года временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя указом президента назначен Михаил Развожаев — бывший руководитель исполкома Общероссийского народного фронта, замминистра по делам Северного Кавказа (с октября 2014-го по октябрь 2018 года) и — всего полтора месяца (в 2018 году) — врио главы Республики Хакасия.

Само собой разумеется, что М.Развожаев стал одним из претендентов на пост губернатора Севастополя. Он выдвинут от партии «Единая Россия», местное отделение которой возглавил в конце октября 2019 года.

На губернаторские выборы выдвигаться можно только от партий. Кроме того, кандидат должен был пройти муниципальный фильтр — предоставить в свою поддержку подписи не менее 12 муниципальных депутатов из восьми муниципальных округов (10% всех депутатов-муниципальщиков с охватом не менее трех четвертей округов Севастополя — после самороспуска Ленинского и Гагаринского советов нужны были только девять подписей).

Документы подали восемь человек, в итоге Севизбирком зарегистрировал шестерых. 50-летний москвич Иван Соловьев (бывший муж Натальи Поклонской), шедший от партии «Народ против коррупции», не предоставил все документы в горизбирком, а коммунист Роман Кияшко, в настоящее время возглавляющий фракцию КПРФ в Заксобрании Севастополя, не смог преодолеть муниципальный фильтр — предоставил 9 подписей в свою поддержку, но только от шести муниципальных округов.

Так остались только шесть кандидатов на пост губернатора Севастополя, фамилии которых горожане увидят в избирательных бюллетенях. Перечислим их по алфавиту:

1. Ермаков Иван Федосович, дата рождения — 1.01.1947, выдвинут местным отделением политической партии «Патриоты России» (образованной при расколе КПРФ в 2005 году, на платформе «Российской партии труда»). Долгожитель севастопольского политического поля, живет и работает в городе с 1964 года, доктор философских наук, профессор, в начале 1990-х был председателем Севастопольской администрации, потом — депутатом Севастопольского горсовета.

2. Журавлев Илья Григорьевич, дата рождения — 03.06.1971, выдвинут местным отделением ЛДПР, действующий депутат Заксобрания Севастополя. Сфера бизнес-интересов его семьи — мусор.

3. Развожаев Михаил Владимирович, дата рождения 30.12.1980, самый молодой кандидат, о нем все сказано выше.

4. Романенко Александра Сергеевна, дата рождения — 24.04.1974, идет от «Демократической партии России». Единственная женщина среди претендующих на пост губернатора сейчас домохозяйка, замужем, воспитывает троих детей, до этого занимала должность генерального директора ООО «Новацентр К».

5. Романович Александр Леонидович, дата рождения — 15.10.1952, кандидат партии «Справедливая Россия», доктор философских наук, академик, родился в Москве, живет в Севастополе, работает в Госдуме.

6. Яковенко Ярослав Валерьевич, дата рождения — 22.06.1972, выдвинут «Партией прогресса», баллотируется одновременно и на губернатора, и в депутаты Законодательного собрания Севастополя. Он из Новосибирска. В 2014-1015 годах успел поработать в правительстве города: был главным специалистом отдела формирования резервного фонда, обеспечения аварийно-спасательных формирований и пожарной безопасности, главным специалистом государственного надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, учета и контроля РВ и РАО. В настоящий момент — гендиректор ООО «Крымский гарант безопасности».

Как и на выборах в 2017 году, новый врио выглядит фаворитом избирательной гонки — победу ему пророчат на разных уровнях, лишая сам процесс выборов какой бы то ни было интриги. Однако для оценки политических сил и перспектив в городе важно, кто займет и второе место. Эксперты предполагают, что в отсутствие представителя КПРФ (на выборах губернатора в 2017 году Р.Кияшко получил 16,4% голосов и стал вторым, обеспечив себе репутацию довольно зрелого политика) борьба за второе место развернется между кандидатами с узнаваемыми фамилиями.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, через 21 день проведут второй тур голосования. Тогда будут выбирать из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов.

Представитель гагаринцев в Заксобрании

Кроме бюллетеня с фамилиями кандидатов в губернаторы, севастопольцы, проживающие в пределах второго одномандатного избирательного округа (Казачья, Камышовая и ПОР), получат бюллетень с фамилиями претендентов на свободное кресло в зале Заксобрания. Депутата по этому округу нет с сентября прошлого года из-за того, что Екатерина Алтабаева стала членом Совета Федерации.

Будущим представителем жителей округа №2 (количество избирателей там более 36 тысяч) должен стать один из этих людей:

1. Гацолаев Сергей Валериевич, 30.01.1974 г.р., от местного отделения ЛДПР.

2. Дьяченко Валентин Николаевич, 27.11.1979 г.р., идет от партии «Справедливая Россия».

3. Куликов Валерий Владимирович, 01.09.1956 г.р., выдвиженец севастопольского отделения партии «Единая Россия».

4. Кушнир Геннадий Григорьевич, 23.03.1955 г.р., — от местного отделения КПРФ.

5. Никитина Людмила Сергеевна, 08.08.1983 г.р., от «Демократической партии России».

6. Россова Наталья Евгеньевна, 16.04.1980 г.р, выдвинута «Партией за справедливость».

7. Яковенко Ярослав Валерьевич, 22.06.1972 г.р., от «Партии прогресса».

Общественников Ивана Комелова (от партии «Родина») и Виктора Киселева (самовыдвиженца) Севастопольская городская избирательная комиссия отказалась регистрировать в качестве кандидатов.

Выборы депутатов-муниципальщиков

В триединый день голосования 2020 года Севастополь также будет избирать новые составы Ленинского и Гагаринского муниципальных советов. Организованный самоотвод части депутатов от «Единой России» обозначенных советов три месяца назад вызвал судебные решения о роспуске этих представительных органов власти.

И там, и там по три избирательных округа, в советы входят по 15 депутатов — пять мандатов на каждый округ. В списках Севизбиркома 15 зарегистрированных кандидатов — на участие в досрочных выборах депутатов Гагаринского МО (шестеро по первому округу, четверо — по второму, пятеро — по третьему), и 19 — на участие в досрочных выборах депутатов Ленинского МО (8 — по первому округу, 5 — по второму, 6 — по третьему).

В Гагаринский совет пытаются попасть 11 справедливороссов и четверо самовыдвиженцев, в Ленинский — 15 представителей партии «Единая Россия» и четверо — партии «Справедливая Россия».

Довыборы депутатов-муниципальщиков пройдут и в Нахимовском районе города. В местный совет депутатов необходимо добрать двух людей — вместо «выбывших» в Заксобрание Севастополя Михаила Брицына и Вячеслава Камзолова. По избирательному округу №2 в Нахимовском МО на эти два места претендуют девять человек.

Когда и где можно голосовать

На 1 июля 2020 года в Севастополе зарегистрировано 321 797 избирателей. На день голосования количество местных жителей, имеющих право отдать свой голос на региональных выборах, наверняка, еще увеличится. Обычно это происходит за счет прироста населения, который в Севастополе, по наблюдениям последних лет, необычайно подвижен.

В этом году принят федеральный закон об увеличении дней голосования — инициатива прошла как мера безопасности в условиях распространения коронавируса, чтобы не создавать столпотворение народа в один день. Таким образом, отметиться на участках для голосования (в Севастополе их 190) можно будет в пятницу, 11 сентября, в субботу, 12-го, и в воскресенье, 13 сентября. Основным днем для волеизъявления остается 13 сентября, два дополнительных — «для удобства граждан».

Как обычно, можно оформить досрочное голосование, голосование на дому и голосование вне помещения (по адресу фактического нахождения). Для этого нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию, можно даже по телефону.

Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко ранее анонсировал, что пятница, 11 сентября, может стать выходным днем для школьников, так как избирательные участки располагаются в зданиях школ. Традиционный «день тишины», который должен был пройти без агитации накануне выборов, — в субботу — в этот раз также может быть отменен.