Украл казачью шашку и продал за 500 рублей и спиртное

У 63-летнего жителя Красноперекопска исчезла из дома сувенирная шашка стоимостью около 30 тысяч рублей. Для казака оружие делали на заказ в Адыгее. Мужчина обратился в полицию. Похитителя и шашку нашли.

Участковый Рустем Ганиев быстро вычислил подозреваемого. 31-летний местный житель, ранее судимый за кражи, при задержании полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как выяснилось, мужчина распивал спиртное в квартире потерпевшего вместе с его сыном. Когда приятель захмелел, злоумышленник забрал казачью шашку и покинул жилище. Похищенное оружие он продал за 500 рублей и спиртное. Шашку затем перепродали неизвестным, но полиции Красноперекопска удалось найти оружие и вернуть законному владельцу.

Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.