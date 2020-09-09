Требуют остановить ремонт улицы Льва Толстого и вернуть деревья

Жители не довольны ходом капитального ремонта улицы и требуют остановить работы, доработать проект и вернуть зеленые насаждения. Свое возмущение они высказали на митинге 5 сентября.

С утра люди собрались в сквере на пл.Пирогова, заранее заготовив плакаты и обращения к городским властям, которые, как они считают, полностью игнорируют их жалобы.

Митинг был заявлен коммунистами как предвыборный, а жители ул.Толстого не упустили возможности рассказать на нем о своих проблемах. За пять месяцев у них накопилось множество претензий к проектировщикам, подрядчику, а также департаменту транспорта Севастополя.

— По проектной документации много замечаний, но даже эти проектные решения не выдерживаются строителями! — рассказал «Севастопольской газете» член совета многоквартирного дома по Толстого, 15 Александр Преза.

По его словам, изначально на улице должны были провести реконструкцию, а не капремонт. Реконструкция предполагает замену изношенных инженерных коммуникаций, проложенных сразу после войны, а ремонт — всего лишь выкорчевку деревьев, замену дорожного покрытия, укладку тротуарной плитки.

Два года назад асфальт на 400 метрах улицы уже заменили, и гарантийный срок на него еще не истек. Никаких якобы заактированных «многочисленных следов ямочного ремонта» там не было...

— Замена реконструкции на капремонт означает лишь одно — еще четверть века старые инженерные сети на нашей улице ремонтировать не будут, — сокрушается А.Преза.

Митингующие требовали от правительства города полностью восстановить зеленую зону по обеим сторонам улицы, отменить действующую проектную документацию и назначить общественные слушания, с приглашением экспертов в области архитектуры, дорожному строительству, экологии, а также по соблюдению прав человека и прав детей.

Права детей нарушаются, потому что перед школой №14 зачем-то устроили автопарковку, чего не смог до сих пор объяснить ни директор департамента транспорта, ни даже врио губернатора. Как выяснили жители, это ошибка проектировщиков. В проекте здание школы значится как многоквартирный дом. Поэтому и специально оборудованного перехода теперь у школы нет.

Расширение проезжей части улицы за счет сужения тротуаров привело к нарушению СНиПов — некоторые жилые дома оказались менее чем в трех метрах от дороги вместо нормативных 15-ти.

У 75-летней Ларисы Пономаревой — жительницы дома №42 — свои претензии к дорожникам. Они взяли за правило производить работы с использованием тяжелых машин и механизмов в вечернее и ночное время, иногда до трех часов ночи. Это же время выбирается и для переноса столбов освещения.

— На наши жалобы о нарушении закона о тишине в диспетчерской службе «1563» предложили звонить в полицию или в ЖКХ, — рассказала пожилая женщина.

Впрочем, это всего одна из многих жалоб, с которыми обращаются жители улицы Льва Толстого, уставшие от навязанного и совершенно бессмысленного ремонта, который длится уже пять месяцев. Все их заявления пока попросту футболят от одной официальной инстанции к другой.

«Моя родная улица Толстого, на которой я выросла, выросли мои дети и дома, построенные с любовью руками моей мамы, превратилась в пустынный автодром, у обочин которого сиротливо ютится человеческое жилье. А деревьев и вовсе нет! Тех деревьев, которые хоть как-то сдерживали шум дороги, создавали тень для идущих по тротуарам людей. Их безжалостно выкорчевали. Не спрашивая меня, хочу я этого или нет», — написала на своей странице в Фейсбуке жительница дома №23 Наталья Трепитько.