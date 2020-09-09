Руководитель фирмы предстанет перед судом за взятку пограничнику

Чтобы не лишиться весьма доходного участка земли в Инкермане, коммерсанты решили выправить справку за взятку в 235 тысяч рублей.

Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в даче взятки в составе группы лиц в крупном размере.

Установлено, что две коммерческие фирмы проводили дноуглубительные работы в районе ковша реки Черная на участке акватории Севастопольской бухты. У одной из фирм образовалась задолженность по договору аренды земельного участка, в связи с чем департамент земельных и имущественных отношений обратился в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании задолженности, расторжении договора и возврате земельного участка. Из-за этого фирмы теряли возможность продажи добытого песка и строительства базы-стоянки маломерных судов с упущением значительной выгоды.

Руководители фирм придумали, что основанием для заключения мирового соглашения в суде может стать положительный ответ должностного лица Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. Чтобы такой документ выдали в кратчайшие сроки, было решено дать взятку.

Преступные действия сообщников были пресечены сотрудниками Погрануп­рав­ления при передаче взятки в размере 235 тысяч рублей их сотруднику.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из фирм завершено. Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Руководитель второй фирмы, ранее заключивший досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве, признан судом виновным по аналогичной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.