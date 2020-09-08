Выбирают вариант новой объездной дороги вокруг Ялты

Южный берег Крыма представляет собой узкую полосу берега, сжатую с одной стороны морем, с другой — отвесными горами. Это выглядит красиво на фотографиях, но на деле постоянно создает социальные проблемы. Одна из них транспортная логистика и удобство для жителей и сотен тысяч туристов в высокий сезон.

По словам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, для решения проблемы в курортной Ялте, где существующая объездная дорога уже не справляется с транспортным потоком, реализовать можно один из следующих вариантов.

«Первый — трасса будет проходить на высокой эстакаде через муниципалитет, чтобы не углубляться в горные массивы. Второй вариант — строительство магистрали в урезе гор: идет скала, по скале строится дорога, делаются съезды в населенные пункты».

Как передает пресс-служба министерства, осталось лишь выбрать самый оптимальный проект.