В Инкермане представили проект рекультивации мусорного полигона

На прошедших 7 сентября в администрации Инкермана общественных слушаниях рассмотрели проект по рекультивации первой и второй очередей Первомайского полигона твердых бытовых отходов, сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

Представленным проектом, заказчиком которого выступает ООО «Благоустройство города «Севастополь», а разработчиком — проектное бюро «Геотехпроект», предусматривается техническая и биологическая рекультивация, обустройство систем сбора и удаления биогаза, сбора с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях фильтрата, а также организация системы экологического мониторинга при проведении работ и после завершения рекультивации.

После проведения общественных слушаний проект направят в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для прохождения государственной экологической экспертизы федерального уровня, а затем — в Главгосэкспертизу для прохождения градостроительной экспертизы.

Полигон отходов «Первомайская балка» — площадью 16,9 га находится в северо-восточной части Севастополя, южнее Инкермана, теперь уже у трассы «Таврида». Рекультивация коснется примерно половины из почти трех миллионов тонн захороненных там отходов. Работы проводят в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя на 2017-2020 годы». На разработку проекта из городского бюджета было выделено почти 22 млн рублей.