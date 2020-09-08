Сняли фильм о прошлом и настоящем кадетского корпуса в Севастополе

Премьерный показ документальной ленты «Морской кадетский корпус в Севастополе. Прошлое и Настоящее» прошел 6 сентября в Доме офицеров. На премьере присутствовали воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища и Кадетского корпуса Следственного комитета.

Фильм был создан при поддержке Фонда президентских грантов. В нем рассказывается о создании морских кадетских корпусов в России со времен Петра I до наших дней. Уникальные исторические материалы и редкие кадры кинохроники повествуют об истории подобного учебного заведения в Севастополе.

— Уже более года в рамках организации музея истории российского кадетства мы работаем над созданием большой экспозиции, посвященной Севастопольскому морскому кадетскому корпусу. По сути это уникальная история. Во-первых, он последний из 35 в череде кадетских корпусов, которые были открыты в Российской империи с 1701 года. Во-вторых, Севастопольский корпус просуществовал самое короткое время, в общей сложности три года, — рассказывает сценарист и режиссер фильма Николай Антипов.

По его словам, целью творческой группы было сделать классический документальный фильм об интересной и нелегкой судьбе севастопольского кадетства.

Материал пришлось собирать по крупицам. В результате кропотливой работы в архивах были найдены документы о строительстве кадетского корпуса. Но, несмотря на то, что корпус неоднократно открывался и закрывался, фотографий об этих событиях, а тем более кинохроники, создателям фильма найти не удалось. Зато документалисты отсняли неповторимые панорамные кадры и здание училища, которое до сих пор сохранилось и находится в хорошем состоянии. Сейчас это корпус Севастопольского государственного университета в бухте Голландия. Оператором в московской группе был севастополец Георгий Землянов.

— Так произошло, что меня пригласили снимать фильм про историю кадетов. Мы снимали коптерами и с камеры в Голландии, делали интервью, которые ушли в закадровый текст, а также занимались поисками в архивах, создавая базу, — делится впечатлениями руководитель медиа-центра Севастопольского государственного университета Г.Землянов.

Некоторые факты, собранные в картине, удивляют. Например, здание Севастопольского кадетского корпуса оказалось длиннее, чем здание адмиралтейства в Санкт-Петербурге! Впечатляют уникальные документальные кадры, рассказывающие о Сухаревой башне в Москве, где была создана первая школа математических и навигационных наук, положившая начало морской истории России. Авторы постепенно погружают зрителя непосредственно в историю, связанную с Севастопольским морским кадетским корпусом, и с хронологической точностью рассказывают ее зрителям вплоть до исхода Русской эскадры в Бизерту осенью 1920 года.

— Нашей главной целью было создание фильма для широкого зрителя. Сейчас мы намереваемся запустить большой проект, связанный с документальным кино, посвященным кадетским корпусам России, — раскрывает творческие планы Н.Антипов.

Авторы надеются, что премьерный показ фильма о Севастопольском морском кадетском корпусе станет первым в череде других документальных фильмов о кадетских корпусах России.

После премьерного показа права на прокат 35-минутной документальной ленты будет передано управлению культуры Севастополя. Фильм будут демонстрировать в летних кинотеатрах города на бесплатных сеансах.

Справка

Морской кадетский корпус в Севастополе при Императорском Черноморском флоте России — уникальное закрытое начальное военно-морское учебное заведение по программам Российской империи с полным пансионом. Существовал с 1915-го по 1920 год, до эвакуации в результате Крымской операции, продолжением его стал Бизертинский морской кадетский корпус при Русской эскадре (форт Джебель Кебир в Тунисе).

Корпус располагался в здании, построенном в бухте Голландия в 1915-1916 годах по проекту и под руководством архитектора Александра Венсана.

Его первым директором был капитан 2 ранга Николай Машуков. В 1917 году Временное правительство России кадетский корпус в Севастополе закрыло. В 1919-м деятельность возобновилась вплоть до 30 октября 1920 года, когда корпус вместе с Русской эскадрой был выведен через Босфор в Бизерту (Тунис).