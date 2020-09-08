Школьный музей выиграл полмиллиона рублей

Награждение победителей всероссийского конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны, объявленный «Единой Россией», состоялось в здании исторического музея на Красной площади в Москве. Лучшими признаны 96 лауреатов из более чем трех тысяч участников из всех регионов страны.

Музей подводников севастопольской средней школы №4 имени Героя Советского Союза Астана Кесаева признан на конкурсе лучшим в Южном федеральном округе.

Музей основан в 1983 году. Это был первый на территории СССР музей, посвященный боевому пути подводников, открытый на базе общеобразовательной школы. Выпускником школы 83-го года был капитан 2 ранга Юрий Саблин, погибший на атомной подлодке «Курск». В 2018 году в школе открыта мемориальная доска, посвященная герою.

Музей принят в ассоциацию военно-морских музеев России и занесен в книгу Почета Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Он участвовал в десятках конкурсов школьных музеев, начиная с 2017 года, становился лауреатом конкурса Российского военно-исторического общества.

Руководитель музея, учитель истории школы №4 Александр Емец планирует направить выигранный грант на совершенствование технической базы, сообщили в пресс-службе севастопольской региональной организации «Единой России».

«В музее до сих пор нет компьютера. В 2017 году мы выиграли грант и установили сервер, на котором хранится вся информация. Планируем поддерживать и развивать сайт музея. Нужно оборудование для съемки видеосюжетов. Хорошо бы оборудовать музей большим телеэкраном, ведь мы активно проводим телемосты со школьниками из других городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской области, Челябинска, Пскова и многих других», — поделился планами А.Емец.