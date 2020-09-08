Севастопольский суд рассматривает сразу три дела по КОС «Южные»

Перед судом предстанет директор АО НПП «Биотехпрогресс», ему инкриминируется совершение мошенничества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, за которое законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. На время судебного разбирательства подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом, в настоящее время Ленинским районным судом рассматриваются уголовные дела в отношении и.о. директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», подписавшего государственный контракт и дополнительное соглашение к нему, директора Департамента городского хозяйства и директора фирмы-подрядчика по госконтракту.

Справка

КОС «Южные» построены более 50 лет, причем строительные работы были завершены не в полном объеме. С 2001 года и по настоящее время КОС эксплуатируют только сооружения механической очистки, в связи с чем в акваторию Черного моря в сутки сбрасываются десятки тысяч кубометров недостаточно очищенных стоков.

Первый контракт на реконструкцию очистных в Камышовой бухте и строительство в Балаклаве был заключен с НПП «Биотехпрогресс» в 2017 году. Но весной 2018 года аванс по госконтракту в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова.

В результате Биотехпрогресс справился только с 6% объема строительных работ. Контракт с ним разорвали и начали искать нового подрядчика.